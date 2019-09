Napoli, infortunio Milik: rientro posticipato

NAPOLI MILIK / Il Napoli prova a recuperare Arkadiusz Milik, fuori ormai da un mese.

Il polacco soffre di un fastidio all'anca che lo tormenta dalla tournée negli Stati Uniti, il giocatore si è recato in Polonia in accordo con il club per svolgere una tabella di recupero personalizzato. Milik era atteso a Castelvolturno già nel weekend, ma, come riportato dal 'Corriere dello Sport', sta proseguendo le terapie in patria e dovrebbe rientrare a metà della prossima settimana. Gli azzurri sperano di averlo a disposizione per i match contro