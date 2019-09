FINLANDIA ITALIA JORGINHO / Dopo la vittoria in Armenia, nuovo impegno in trasferta per l'Italia, in casa della Finlandia, sulla strada verso Euro 2020. Scontro diretto per il primo posto nel girone, con i nordici a -3 dagli azzurri, ma Jorginho in conferenza stampa non si dice sorpreso: "Hanno grande qualità, sono davvero un bel gruppo.

è il giocatore chiave per la squadra ma non è il solo a essere pericoloso, è comunque un attaccante completo e lo si sta vedendo in. A prescindere dalle scelte del mister, andremo in campo per vincere. Con l'Armenia la difficoltà maggiore è stata quella di trovare le misure del campo, abbiamo fatto fatica poi siamo riusciti a impostare il nostro gioco. Il Ctmi sta dando fiducia, spero di meritarla. Ho le caratteristiche giuste per fare quello che lui vuole. Se mi piacerebbe segnare? Sarei più contento con i tre punti".