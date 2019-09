SARRI ESCLUSI TOP 11 FABREGAS MANDZUKIC CAN / Il 'caso' che ha animato gli ultimi giorni senza campionato ha certamente riguardato l'esclusione di Emre Can dalla lista Champions della Juventus con tanto di polemiche annesse e doverosi ripensamenti. Il tedesco però non è di certo l'unico calciatore 'escluso' da Maurizio Sarri nella sua carriera. Dal Napoli alla Juventus passando anche per il Chelsea sono diversi i giocatori, anche di alto profilo, finiti ai margini sotto la guida dell'attuale allenatore bianconero. Si tratta di un numero così importante da poterne addirittura trarne una top 11 con relative esclusioni da questo undici 'titolare'. In porta spazio al mai troppo apprezzato Luigi Sepe, portiere scuola Napoli che alle spalle di Reina ha raccolto però solamente le briciole lasciate dagli acciacchi fisici dell'esperto spagnolo, vero e proprio perno degli azzurri targati Sarri. In quel Napoli spazio al lumicino anche per Maksimovic nonostante l'oneroso investimento, tanto da costringerlo al prestito allo Spartak prima della nuova vita con Ancelotti, e Ivan Strinic. Il croato chiuso da Ghoulam è stato alla fine rimpiazzato da Mario Rui. A completare la difesa due calciatori del Chelsea, Gary Cahill e Davide Zappacosta.

Sarri, la top 11 degli esclusi: centrocampo e attacco

Polemiche, litigi e tanto astio con il primo al quale Sarri non ha concesso minuti neanche nelle battute finali della sua carriera in 'Blues'. Il terzino italiano è stato invece relegato alla panchina da Azpilicueta, elemento imprescindibile per l'ex napoletano.

Tanta qualità nella mediana a tre composta da Fabregas, costretto praticamente all'addio a gennaio verso il Monaco, Rog ed Emre Can. Per quanto riguarda il croato la concorrenza era spietata con Zielinski ed Allan difficile da scavalcare in gerarchia. Più recente il caso del tedesco della Juventus escluso a sorpresa dalla lista Champions e di fatto rimpiazzato nel progetto da Khedira, dato per partente tutta l'estate. Chiude il quadro infine il tridente pesante composto da Gabbiadini, Pavoletti e Mandzukic. Il croato non sembra proprio rientrare nelle corde del calcio sarriano e potrebbe pagare con tante esclusioni. Discorso simile per Pavoletti apparso un pesce fuor d'acqua nei sei mesi napoletani. Gabbiadini infine anche dal punto di vista caratteriale non ha mai troppo convinto Sarri che preferi inventare Mertens falso nove.

Esclusi Sarri (4-3-3): Sepe; Zappacosta, Cahill, Maksimovic, Strinic; Fabregas, Rog, Emre Can; Mandzukic, Pavoletti, Gabbiadini.