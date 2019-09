DIRETTA CONFERENZA FINLANDIA ITALIA MANCINI / Alle 20:45 di domenica 8 settembre l’Italia sfiderà la Finlandia nel big match del girone J valido per le qualificazione agli Europei del 2020. Una sfida attesissima dopo la vittoria contro l'Armenia che lo stesso ct Roberto Mancini presenta oggi in conferenza stampa a partire dalle 16.30.

CAMBI - "Probabilmente ci saranno delle modifiche rispetto a Yerevan. Dobbiamo valutare la stanchezza. Pellegrini può giocare, più in mezzo che in avanti. Non so cosa faremo all'inizio, ora c'è allenamento.

Il modulo può cambiare, vedremo".

ATTACCO - "Dovrò valutare le condizioni di Chiesa, Belotti e Bernardeschi, a questo punto della stagione due gare in fila sono pesanti. Speriamo di continuare a segnare, prima non ci riuscivamo ma avevamo le occasioni".

FINLANDIA - "Sono in condizione migliore, qui non hanno mai subito gol e giocano bene. Gara delicata, sono in un buon momento e venire a giocare qui ora non è facile. Meritano il secondo posto e possono qualificarsi".

ARMENIA - "Ci sono stati degli errori, è impossibile essere sempre perfetti. Avremo un campo migliore stavolta, ma dovremo stare più attenti a non concedere contropiedi"

QUALIFICAZIONE - "La qualificazione nei tempi più veloci possibili ci darebbe la possibilità di provare dei giovani. Ma anche in quel caso dovremo vincere sempre, per il ranking, per il sorteggio del Mondiale".