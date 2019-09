ATALANTA INTER ZAPATA MURIEL / Dopo il campionato fenomenale dello scorso anno, in estate Duvan Zapata è stato uno degli attaccanti più ricercati della Serie A. Inter e Roma lo hanno sognato, salvo poi dover cambiare obiettivo per la volontà dell'Atalanta di trattenerlo ma anche dello stesso calciatore. "Sono felice della scelta che ho fatto e di essere rimasto", ha raccontato il bomber nerazzurro.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Un fattore importante per la decisione del colombiano è stata anche la presenza del connazionale Luis Muriel all'Atalanta: "E' successo quello che pensai quando ci incrociammo alla Samp: 'Un giorno sarebbe bello giocare insieme anche in un club' - ha detto a 'La Gazzetta dello Sport' -. Non siamo uguali, possiamo completarci". Un pensiero va poi alla Champions League, il palcoscenico su cui la 'Dea' debutterà tra poco: "La musica di questa coppa da ragazzo, in Colombia, mi bloccava davanti alla tv, ora l'ascolterò in campo. Dobbiamo essere sinceri, il sorteggio non è andato male, ma va anche detto che oggi le squadre sono complessivamente più forti. Dobbiamo giocarla al massimo per non avere poi rimpianti, ma non dimentichiamo che la priorità va al campionato perché è lì che dobbiamo trovare continuità”.

F.I.