ROMA AQUILANI DE SANCTIS / "Il calcio è cambiato. Ci sono ormai tanti giovani che guadagnano tanto. Poi, ci sono i procuratori, le squadre che li cercano... Ma un giocatore prima di chiedere deve dimostrare”.

Così, ex centrocampista dellae attuale allenatore dell'Under 18 della Fiorentina, ha commentato a 'Radio Radio' le parole disui giovani della Primavera. In occasione della penultima conferenza stampa, il vice di Petrachi ha ufficializzato l'introduzione di un tetto per gli stipendi dei più giovani.