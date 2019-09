p>CALCIOMERCATO INTER LAUTARO HANDANOVIC D'AMBROSIO / Lè pronta a blindare i suoi gioielli: Beppee Pieronelle prossime settimane cercheranno di completare le pratiche rinnovo di Samir, Danilo. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Praticamente fatta per il difensore ex Torino, manca solo l’annuncio. Trattativa ben avviata per capitan Handanovic, destinato a prolungare il proprio contratto fino al 2022: confermato l'ingaggio da 3,2 milioni di euro. Lavori in corso con l'entourage di Lautaro: sul piatto c'è il rinnovo fino al 2024 ed un importante ritocco di ingaggio per l'attaccante argentino al centro del progetto tecnico nerazzurro. Nodo clausola: Marotta vorrebbe eliminarla, gli agenti spingono per la conferma.