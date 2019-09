CALCIOMERCATO JUVE DE SCIGLIO / Mattia De Sciglio ha detto no al Psg. L'ennesimo rifiuto, che si aggiunge a quelli già noti di Emre Can e Mandzukic, conferma che la Juventus, proprio in prossima del gong del 2 settembre, ha cercato di vendere pure il terzino bianconero.

Insomma, la sessione 2019 verrà ricordata come quella di calciomercato più complicata per i Campioni d'Italia sul fronte cessioni. Si era parlato anche di un possibile scambio con Aurier, ma la volontà dell'ex Milan di proseguire la sua avventura a Torino ha cambiato da subito le carte in tavola.