JUVENTUS INTER ANASTASI SARRI CONTE / "L'Inter sicuramente si è rinforzata tantissimo. Secondo me è la vera antagonista della Juventus. Il Napoli gioca bene, ma prende troppi gol, come abbiamo visto nelle prime due giornate".

In un'intervista rilasciata in esclusiva a 'Calciomercatoweb.it', l'ex attaccante di Juventus e Inter Pietroha parlato così della lotta scudetto. Il campione d'Europa con l'Italia nel '68 ha commentato anche la situazione 'esuberi' in casa bianconera, il trasferimento die il momento della Nazionale di