REAL MADRID HAZARD / Eden Hazard è pronto ad esordire con la maglia del Real Madrid: il grande colpo da novanta della campagna acquisti estiva di Florentino Perez non è ancora sceso in campo a causa dell'infortunio accusato nel precampionato ma ora tutto fa pensare che sia giunta la sua ora.

Secondo infatti quanto riportato dal 'The Sun', il belga exè completamente recuperato e si candida a scendere in campo tra una settimana nel match di Liga in programma al 'Santiago Bernabeu' contro il. Step importante per mettere minuti nelle gambe in vista poi della spettacolare sfida contro il Paris Saint Germain, match d'esordio dei 'Blancos' in Champions League. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI