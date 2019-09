TOTTENHAM SISSOKO ROMA INTER JUVENTUS / Accostato in diverse sessioni di calciomercato anche ai club di Serie A - Roma, Inter e Juventus su tutti - Moussa Sissoko ha fatto chiarezza riguardo alla propria volontà di lasciare il Tottenham.

In un'intervista rilasciata a 'Le Parisien', il centrocampista delha infatti rivelato: "Non ho mai pensato di lasciare il Tottenham. L'errore in finale di Champions (rigore causato su Manè, ndr) mi ha dato ancora più forza di fare bene. Ho una mentalità vincente, non creo caos e non sono il tipo che va davanti ai microfoni per dire che avrebbe dovuto giocare questa o quell'altra partita".