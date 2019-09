CHELSEA EMERSON RINNOVO / Tra le note più positive di questo complesso inizio di stagione del Chelsea c'è Emerson Palmieri. L'italo-brasiliano ha dimostrato anche con la nazionale di essere in un ottimo periodo di forma. Il giocatore classe 1994, che già sul finire della scorsa stagione era riuscito a conquistarsi una maglia da titolare, è ora nettamente davanti a Marcos Alonso nelle gerarchie di Frank Lampard.

E proprio per questo motivo il club inglese starebbe pensando ad un rinnovo del terzino ex Roma. Per tutte le news di giornata CLICCA QUI

Lo riferisce 'La Gazzetta dello Sport', che sottolinea come i 'Blues' avrebbero proposto al giocatore un rinnovo del proprio contratto, attualmente in scadenza nel giugno 2022. Al terzino sinistro è stato proposto un accordo sino al 2024 con un incremento dell'ingaggio che salirebbe a 5 milioni di euro più bonus a stagione.