GENOA KOUAME / In estate è stato vicino a lasciare il Genoa con il grande interesse di Sassuolo e Bologna. Ora Christian Kouame è uno dei grandi protagonisti dei rossoblù di Andreazzoli. L'ivoriano è partito subito con il piede giusto: due gol in due partite per riconquistare i tifosi.

E sembra che il giovane attaccante africano abbia anche riconquistato la società, che ora punta ad un suo rinnovo.

Come riferisce il 'Secolo XIX', il club ligure starebbe infatti pensando a prolungare il contratto del giocatore classe 1997. che scade nel giugno 2023. Per lui sarebbe pronto anche un consistente aumento dell'ingaggio.