CALCIOMERCATO ATALANTA BARROW / Da possibile partente al possibile rinnovo con l'Atalanta: secondo quanto riportato da 'La Gazzetta dello Sport', Musa Barrow è pronto a prolungare il proprio contratto con la 'Dea'.

Giovedì è andato in scena un incontro tra il dt nerazzurroe l'agente dell'attaccante gambiano classe 1998: contatti e trattative avviate per il rinnovo del contratto fino al 2024. Prossima settimana è previsto un ulteriore vertice tra le parti. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI