MILAN EVERTON MARTINEZ QUARTA / Quel legame che pareva indissolubile nello scorso decennio tra Milan e Brasile sembra essersi rinnovato nelle ultime sessioni di mercato. Da tempo il club rossonero non decideva di investire su giovani talenti verdeoro, ma nel 2019 sono arrivati dal Flamengo prima Paqueta (a gennaio) e poi Duarte (a giugno). Possibile però che questo legame possa rafforzarsi sempre più. Gli scout rossoneri sono sempre più attivi e vigili sul mercato sudamericano, che offre giocatori perfetti per gli standard della proprietà rossonera: giovani, talentuosi, possibili campioni da coltivare in casa propria. E, in base a come andrà questa prima parte di stagione, il Milan valuterà poi come muoversi a gennaio.

Everton, per esempio, resta un giocatore seguitissimo, Il talentuoso brasiliano ha un costo piuttosto elevato e su di lui c'è una folta concorrenza. Per lui servono 40 milioni: un prezzo caro, che potrebbe costringere il Milan a virare su altri obiettivi. In Brasile piace sempre il centravanti Lincoln del Flamengo, mentre in Argentina attenzione a Matias Zaracho del Racing che è in grado di giocare come trequartista, mezz'ala o seconda punta e che potrebbe rivelarsi una preziosa pedina su cui investire. Il costo del giovane argentino potrebbe aggirarsi tra i 15 e i 18 milioni di euro. Inferiore sarebbe invece il prezzo di Rodolfo Pizarro, trequartista messicano, che può giocare come seconda punta e la cui valutazione è vicina ai 10 milioni di euro. In Argentina piace pure Lucas Martinez Quarta, difensore centrale del River Plate, altro nome su cui potrebbe puntare il club rossonero. Per la difesa c'è poi un'altra occasione: Marcos Rojo del Manchester United, centrale mancino che può giocare anche come terzino: se Rodriguez non dovesse rinnovare, il classe 1990 potrebbe rappresentare un economico jolly.