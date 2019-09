Genoa, Sandro al bivio: cessione o rescissione

CALCIOMERCATO GENOA SANDRO - Tornato dal prestito degli ultimi sei mesi all'Udinese, il 30enne centrocampista brasiliano Sandro Raniere Guimaraes Cordeiro non rientra nei piani del nuovo tecnico Andreazzoli.

Ecco perché, secondo quanto si legge sul 'Secolo XIX', ilavrebbe messo il mediano nativo di Riachinho di fronte ad una scelta: essere ceduto in uno dei Paesi in cui il mercato è ancora aperto come il Qatar, l'Australia o l'Argentina, oppure trovare un accordo per la risoluzione del contratto.