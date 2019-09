NAPOLI MERTENS / Con la sessione di mercato chiusa, in casa Napoli si parla ora di rinnovi. Sono tanti in casa partenopea i giocatori che potrebbero prolungare il proprio contratto con la società campana.

Tra le incognite c'è invece Dries, che però, al termine della sfida di ieri tra, ha parlato in mixed zone del proprio futuro.

"Io sono a Napoli, questo è il mio futuro" ha dichiarato il giocatore alla stampa nel post-gara. Il belga ha poi dato la propria disponibilità ad Ancelotti, anche in una diversa posizione in campo. "In nazionale gioco esterno d'attacco e mi farebbe piacere tornare a giocare in quel ruolo, come facevo i primi anni in azzurro. Vedremo cosa si potrà fare" ha commentato Mertens.