JUVENTUS SZCZESNY BUFFON ALISSON - "Quando giocavo nella Roma ho messo in panchina Alisson, che adesso è il miglior portiere del mondo. Adesso che sono alla Juventus faccio il titolare al posto di Buffon, uno dei migliori estremi difensori della storia: possiamo quindi concludere che probabilmente sono il miglior portiere del mondo e della storia".

Il ragionamento non fa una piega. Dal ritiro della, Wojciechfa ironia sulla sua situazione, che lo vede riserva di Fabianski in Nazionale, con i media locali. Il numero 1 della 'Vecchia Signora' elogia ancora una volta il suo collega in bianconero: "E' incredibile potermi allenare ancora con: non si può comprare la possibilità di osservarlo e apprendere da lui".