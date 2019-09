Juventus e Inter, Chiesa: no al rinnovo e assist per il 2020

JUVENTUS INTER CHIESA / Rocco Commisso ha mantenuto la sua prima promessa: 'no' alla Juventus, ed a qualsiasi altro club, per Federico Chiesa che resta alla Fiorentina. Ma per quanto ancora? Blindato dopo un'estate rovente, il gioiello viola nei piani del nuovo patron deve rappresentare la stella del futuro, una bandiera che diventi simbolo.

Ma il trasferimento negato nell'ultimo mercato potrebbe aver incrinato qualcosa nei rapporti tra le parti.

Stando a quanto riferisce l'edizione odierna del 'Corriere della Sera' infatti, la dirigenza toscana ha intenzione di proporre al gioiello classe '97 un nuovo contratto più ricco e più lungo. Il giocatore però, si legge, sarebbe intenzionato a rispedire al mittente la proposta con l'obiettivo di cambiare squadra al massimo la prossima estate, con Juventus e Inter che si stanno già dando battaglia.