JUVENTUS SARRI RAMSEY / E' stato il primo acquisto della Juventus 2019-2020, ma Aaron Ramsey deve ancora fare il suo debutto in bianconero nelle gare ufficiali. Il giocatore gallese, arrivato a Torino reduce da un infortunio al bicipite femorale che lo ha costretto a saltare l'ultima parte della scorsa stagione, sta recuperando da una pubalgia. Il giocatore è sulla via del recupero e il debutto potrebbe arrivare dopo la sosta.

Per tutte le news di giornata CLICCA QUI

Come riferisce il 'Corriere dello Sport', Sarri starebbe già valutando come utilizzare al meglio il centrocampista britannico. Il tecnico toscano lo considera una mezz'ala di qualità e inserimento all'interno del suo 4-3-3, ma attenzione: con un eventuale cambio di modulo potrebbe essere schierato come trequartista, ma persino come esterno d'attacco nel 4-3-3. Il rientro è sempre più vicino: Sarri potrà presto contare sul suo jolly.