Calciomercato Milan, allarme Bonaventura

CALCIOMERCATO MILAN BONAVENTURA - Dopo aver saltato quasi l'intera stagione scorsa per un grave infortunio al ginocchio, Giacomo Bonaventura è finalmente tornato ad allenarsi con il resto dei compagni al Milan.

Nelle prime due giornate di campionato, tuttavia, il nuovo tecniconon gli ha concesso nemmeno un minuto in campo. La società rossonera vorrebbe rinnovargli il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma a 30 anni il centrocampista nativo di San Severino Marche sta meditando sul suo futuro: vuole tornare ad essere protagonista e non una semplice comparsa.