Inter, Eto'o annuncia l'addio al calcio

INTER ETO'O / Oltre 20 anni di una carriera piena di trionfi. Con un post su Instagram, nella notte italiana, Samuel Eto'o mette fine al suo percorso iniziato nel 1998 e annuncia l'addio al calcio giocato.

"The end... vers un nouveau défi" che tradotto, dal mix di inglese e francese, significa "La fine, verso una nuova sfida". Protagonista del Triplete dell'nel 2010, tra le altre in carriera ha vestito le maglie di Real Madrid, Barcellona e Chelsea. A 38 anni compiuti, dopo l'ultima avventura in Qatar, arriva il momento di appendere gli scarpini.