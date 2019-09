Sampdoria, rinnovo Quagliarella in stand-by: la situazione

CALCIOMERCATO SAMPDORIA QUAGLIARELLA - Difficilmente Fabio Quagliarella potrà ripetere l'exploit della scorsa stagione quando si laureò capocannoniere del campionato di Serie A. Il centravanti di Castellammare di Stabia, tuttavia, resta un punto fermo della Sampdoria nonostante i suoi 36 anni.

Ecco perché si sta lavorando al prolungamento di una ulteriore stagione del contratto del capitano in scadenza nel 2020. La volontà dell'ex Juventus e del suo entourage è quella di proseguire in blucerchiato, ma secondo quanto si legge sul 'Secolo XIX' oggi in edicola, il discorso sarà rimandato a dopo la cessione del club da parte del presidente Massimo