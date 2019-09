Napoli, da Fabian Ruiz a Zielinski: il file rinnovi è già caldo

NAPOLI RINNOVI FABIAN RUIZ ZIELINSKI / Tra chi doveva partire e poi è rimasto, nomi importanti agli ultimi mesi di contratto e altri big da blindare per anticipare le sirene di mercato, settembre è il mese dei rinnovi per il Napoli che è già nel vivo dei discorsi e lavora su più tavoli. Sono tante, infatti, le situazioni contrattuali da ridiscutere e i dirigenti azzurri non stanno perdendo tempo.

Secondo il 'Corriere dello Sport' sarebbero in dirittura d'arrivo gli accordi con Luperto e Maksimovic, entrambi pronti alla firma fino al 2024.

Bisogna ancora trattare, ma c'è ottimismo, sul fronte Fabian, con lo stesso spagnolo che ha ammesso i contatti augurandosi una fumata bianca in tempi brevi. Fiducia poi per, con il quale i discorsi vanno avanti da mesi, mentre peral momento la strada in salita: la richiesta di un ingaggio doppio rispetto a quello attuale da 1,8 milioni a stagione, scrive il quotidiano romano, avrebbe complicato le trattative. La dirigenza eperò credono in lui e quindi ci si lavora. Le priorità, poi, saranno: entrambi in scadenza nel 2020, da febbraio saranno libersi di accordarsi con altri club. Il primo, al momento, è quello che con più probabilità potrà liberarsi a zero.