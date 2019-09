INTER MARIN / Il mercato dell'Inter, così come quello delle altre big, non si ferma mai ed i dirigenti sono già lavoro sondando il terreno per i colpi del 2020, con tanti grandi nomi in scadenza di contratto e nuovi gioielli su cui bisognerà giocare d'anticipo.

La settimana dedicata alle nazionali è sempre un ottimo momento per monitorare da vicino alcuni dei migliori prospetti internazionali e l'ha approfittato per inviare un suo osservatore a Bucarest per assistere alla sfida tra Romania e Spagna.

Secondo 'Tuttosport', sui taccuini nerazzurri ci sarebbe in particolare il nome del centrocampista romeno Razvan Marin, classe '96 passato in estate dallo Standard Liegi all'Ajax dopo che pure l'Inter si era interessata senza però muovere passi concreti. Punto fermo della nazionale, ora sta già concquistando i 'Lancieri' e gli uomini mercato interisti non lo perdono di vista.