CALCIOMERCATO FIORENTINA MONTELLA RIBERY BOATENG / La Fiorentina ha vinto per 1-0 la sfida amichevole disputata contro il Perugia. Nella sala stampa del Franchi il tecnico viola Vincenzo Montella si è presentato al termine della gara per rispondere alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.

Tra gli argomenti affrontati c'è stato anche quello relativo ai nuovi acquisti arrivati durante l'estate.

SULL'INTESA TRA RIBERY E BOATENG - "I calciatori bravi si trovano sempre bene insieme: mi avrebbero fatto un piacere maggiore se avessero segnato".

SU RIBERY - "Il suo atteggiamento è quello di un campione: lo si vede anche in queste partite. Tornerà al 100% fisicamente con calma. Per me è ok per la prossima: bisognerà vedere cosa dirà lui".

SU DUNCAN - "Non lo conoscevo. Ha voglia di fare e il passo da prima punta. L'ho mandato in campo anche per esigenza".

SU DALBERT - "Deve migliorare difensivamente ma ha sia piede che gamba. Mi piace, anche se a volte si distrae: si deve adattare al campionato italiano".

SU GHEZZAL - "Per me può giocare sia a destra che a sinistra: gli piace giocare sulla linea. Deve migliorare per quanto riguarda la condizione".