Barcellona, Bartomeu: "Messi può lasciare il club prima del 2021"

CALCIOMERCATO BARCELLONA MESSI BARTOMEU / La notizia della clausola presente nel contratto di Leo Messi impazza ormai da diverse ore senza soluzioni di continuità.

Argomento caldissimo che ha portato il presidente del, ad esporsi in prima persona ai microfoni di 'Barça TV': "Messi può lasciare il Barcellona prima della stagione 2020/2021. O per abbandonare il calcio, o per andare a giocare dove vuole. Ma anche i vari Puyol, Xavi e Iniesta avevano una clausola simile nel proprio contratto. Non dobbiamo preoccuparci, Leo è così culé che dubito che se ne vada. Xavi è andato in Qatar, Iniesta al Vissel Kobe, Puyol si è ritirato. Però questi giocatori hanno dato così tanto al club che devono avere questa clausola. Sono sicuro che Messi rimarrà qui anche dopo il 2021".