CALCIOMERCATO BARCELLONA NEYMAR PSG BARTOMEU / Neymar-Barcellona, un matrimonio che nonostante la forte volontà di entrambe le parti non è andato a compimento. Nel mezzo l'ostacolo PSG come spiegato dal presidente dei catalani, Bartomeu, ai microfoni di 'Barca TV': "Neymar a gennaio? No. Ma tra gennaio e febbraio, durante la pianificazione, parleremo di nuovo. È stata un'estate tranquilla tranne il caso Neymar. La rosa era formata, però il PSG ha aperto la porta di Neymar e si è considerata questa operazione come un extra. Quindi è stata avviata una trattativa che non è andata a buon fine.

È stata una nostra speranza perché lui stesso ha mostrato il suo desiderio a venire. Abbiamo parlato di scambio di contropartite tecniche ma i nomi li ha fatti il PSG, non noi. L'operazione era pertanto dare un giocatore in prestito con obbligo di riscatto per la stagione successiva. Sì, abbiamo fatto tutto il possibile per firmare Neymar quest'estate. Il CEO ha guidato i colloqui, anche con il manager Javier Bordas e con Abidal. ”

NEYMAR - "Ha fatto quello che doveva fare, ossia comunicare al suo club la volontà di essere ceduto. Ha fatto il possibile, però quest'anno giocherà nel PSG. Non è che non abbiano voluto vendere il giocatore al Barcellona, semplicemente non vogliono vendere i migliori giocatori. Se c'era il Real Madrid dietro? So che c'erano tre squadre, però Neymar ha detto al PSG che voleva andare solo al Barcellona".