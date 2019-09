BARCELLONA PUYOL / Carles Puyol è pronto a tornare a casa: il Barcellona è in trattativa per il ritorno in blaugrana dell'ex capitano però nelle nuove vesti di dirigente.

Secondo quanto riportato da 'Marca' l'ex difensore spagnolo infatti è pronto a diventare il nuovo manager sportivo del club. A confermarlo è lo stesso presidenteai microfoni di 'Barca Tv': ''Stiamo valutando il suo possibile ritorno nel club. Speriamo di raggiungere un buon accordo perché vorrei proprio che Puyol tornasse''.Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI