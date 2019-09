ITALIA UNDER 21 NICOLATO / Buona la prima per la nuova Italia Under 21 targata Paolo Nicolato: gli azzurrini hanno battuto in amichevole la Moldavia con il risultato di 4-0.

Decisiva la doppietta die le reti siglate da. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Al termine della partita, il commissario tecnico azzurro si è concesso ai microfoni di 'Rai Sport' per commentare la gara dei suoi: ''E' stata sicuramente una prova abbastanza positiva, sono soddisfatto di quello che abbiamo messo e che ho visto in campo. Nel primo tempo abbiamo giocato soprattutto sui fraseggi, nella ripresa, invece, con le squadre stanche, ci siamo anche espresso meglio. In generale, comunque, sono soddisfatto. Contro il Lussenburgo sarà gara vera, piano piano costruiremo qualcosa di importante"-