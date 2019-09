CALCIOMERCATO MANCHESTER CITY GUARDIOLA / Il brutto infortunio rimediato da Laporte costringe il Manchester City ad intervire in maniera importante nella finestra invernale di mercato: il difensore francese è stato operatto al ginocchio dopo aver rimediato danni al menisco laterale e alla cartilagine.

Non sono ancora noti i tempi di recupero e quanto ci vorrà per rivedere in campo il francese: secondo quanto riportato dal 'Daily Mail',avrebbe comunque chiesto alla propria dirigenza di portarsi avanti nelle trattative e cercare già un sostituto sul mercato.