p>ITALIA MOLDOVA UNDER 21 / Buona prova per l'Italia Under 21 di Nicolato che in amichevole batte per 4-0 i pari età dellagrazie alla doppietta die alle reti di. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

L'attenzione era tutta per Nicolò Zaniolo e Moise Kean, i grandi esclusi delle ultime convocazioni di Mancini per gli impegni della Nazionale maggiore: entrambi sono partiti titolari dal primo minuto e hanno giocato un tempo prima di essere sostituiti dal ct azzurro all'inizio del secondo tempo.