TORINO IAGO ZAZA EDERA / Triplo recupero per il Torino: Walter Mazzarri riabbraccia Edera, Iago Falque e Zaza che tornano con modalità diverse in gruppo. Nel report quotidiano della società granata si legge: "Allenamento pomeridiano per il Torino al Filadelfia, con esercitazioni tecnico-tattiche sul campo principale.

Simone Edera e Iago Falque hanno svolto l'intera sessione regolarmente con i compagni, mentre Simone Zaza è rientrato in gruppo, non disputando tuttavia la partita a tempo e campo ridotto che ha concluso l'allenamento. Domani, sabato 7 settembre, in calendario una sessione pomeridiana al Filadelfia". Alla ripresa del campionato, il Torino è atteso dalla sfida contro ilin programma lunedì 16 settembre allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'.