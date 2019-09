JUVENTUS EMRE CAN DE LIGT / E' stato il 'caso' che ha animato gli ultimi giorni: l'esclusione di Emre Can dalla lista Champions con tanto di dichiarazioni al vetriolo e la retromarcia social hanno caratterizzato la settimana della Juventus.

Il centrocampista tedesco è impegnato con la propria Nazionale e il club bianconero ha indirizzo un messaggio in vista dell'impegno di questa sera contro l'Olanda di un altro juventino, de Ligt: "Buona fortuna aper il derby bianconero traper le qualificazioni ad Euro 2020", il tweet pubblicato questo pomeriggio, come consuetudine della società (è stato fatto anche per gli altri calciatori impegnati con le nazionali). Il messaggio ha ovviamente assunto un significato particolare, visto il dibattito degli ultimi giorni ed ecco allora che non sono mancati i commenti dei tifosi: tra chi raccomanda ai due giocatori di non farsi male e chi prepara lo 'sgabello' per il tedesco, chiaro riferimento all'esclusione dalla Champions.