p>CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER ERIKSEN ALDERWEIRELD / Non solo Christiansono pronte a contendersi in vista del 2020 anche Toby: secondo quanto riportato infatti dal 'Daily Mail' la dirigenza bianconera e quella nerazzurra avrebbero messo nel mirino anche il difensore belga degli 'Spurs' in scadenza nel 2020.

Sia Inter che Juventus nelle ultime finestre di mercato hanno mostrato particolare attenzione al mercato dei parametri zero: se il fantasista danese rappresenta sicuramente una ghiotta occasione (c'è da battere la concorrenza di RealMadrid e Manchester United), anche Alderweireld, cercato in estate dalla Roma, non è da meno. Entambe le dirigenze avrebbero già avviato i contatti con l'entourage del difensore del Tottenham che sta cercando di convincere il giocatore a prolungare il contratto in scadenza nel 2020: al momento ogni tentativo non ha avuto buon fine visto che il belga è attratto dall'idea di sbarcare in Serie A.