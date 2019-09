BARCELLONA BARTOMEU / Il presidente del Barcellona, Joesp Bartomeu, parlerà a breve in un'intervista esclusiva alla tv ufficiale del club. Tanti, presumibilmente, gli argomenti sul piatto. Dal mancato arrivo di Neymar alla recente vicenda di Messi, sino agli obiettivi stagionali del club catalano. Calciomercato.it seguirà per voi l'intervista al numero uno blaugrana.

PROGETTO 'ESPAI BARCA' - "Sta andando avanti molto bene.

Abbiamo già inaugurato lo stadio Johan Cruyff, un campo da 6mila posti. Il progetto prevede di rimodernizzare tutta l'area adiacente lo stadio e i vari centri. La prossima estate inizierà il riammodernamento del Camp Nou che terminerà nel 2024. Abbiamo un calendario con tutti i progetti: spiegheremo tutto ai nostri soci e ci sarà un'assemblea per approvare il finanziamento".

NEYMAR- "Abbiamo parlato di scambio di contropartite tecniche ma i nomi li ha fatti il PSG, non noi. L'operazione era pertanto dare un giocatore in prestito con obbligo di riscatto per la stagione successiva".