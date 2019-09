INTER MILAN SAN SIRO / Recentemente il sindaco di Milano Beppe Sala ha chiesto chiarezza a Milan ed Inter in merito alla questione San Siro. E proprio sul futuro del nuovo stadio emergono alcune novità.

Come riporta 'Calcio e Finanza', i due club stanno continuando a lavorare in sinergia. Le due società dovevano definire e consegnare un rendering del progetto, ma questi documenti saranno consegnati soltanto il 24 settembre prossimo. La Giunta potrà dare dunque il via libera alle richieste urbanistiche della società tra oltre un mese (attorno al 10 ottobre).