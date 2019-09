CALCIOMERCATO RANIERI GUINEA / C'è anche Claudio Ranieri tra i 17 candidati alla panchina della Guinea: dopo l'esonero di Paul Put, la federcalcio africana ha aperto la selezione per il nuovo commissario tecnico e tra i candidati pubblicati dal presidente Antonio Souaré c'è anche l'allenatore italiano, libero dopo la fine della sua esperienza alla Roma.

Come detto, Ranieri è uno tra i 17 allenatori che nei prossimi giorni parteciperanno ai colloqui con i vertici della federazione guineana. Oltre all'allenatore italiano ci sono altri europei: da Pauloa Daniel, da Denisa Didiere poi ancora Florent. Per Ranieri il problema sarebbe rappresentato dall'ingaggio: la Federcalcio, infatti, non avrebbe intenzione di andare oltre i 30mila euro mensili pagati al precedente commissario tecnico.