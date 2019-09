ARSENAL PEPE INFORTUNIO COSTA D'AVORIO / Convocato dalla Costa d'Avorio per prendere parte alla doppia sfida amichevole contro Benin e Tunisia, Nicolas Pepe è stato costretto a rientrare a Londra. Il motivo? L'attaccante è dovuto rientrare in Inghilterra per via di un infortunio.

Lo ha riferito la Federcalcio ivoriana, sottolineando come il giocatore, che è stato vicinissimo a trasferirsi al Napoli in estate , ha lasciato il ritiro della nazionale. Non sono ancora rese note le cause dell'infortunio e l'esito: ora spetterà allo staff dell'lavorare per far sì che il giocatore si ristabilisca.