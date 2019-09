BARCELLONA MESSI / Lionel Messi via dal Barcellona gratis: è la notizia sulla bocca di tutti, con l'argentino che in estate potrebbe lasciare i blaugrana grazie ad una clausola presente nel suo contratto che gli consentirebbe di andare via senza alcun esborso economico.

In realtà le cose starebbero in maniera un po' diversa e la 'Pulce' potrebbe trovare un accordo con un nuovo club già a gennaio: è quello che riferisce 'marca.com', secondo cui il contratto tra Messi e il Barça avrebbe scadenza nel 2020 con opzione di rinnovo fino al 2021. Secondo il portale spagnolo, stando così le cose Messi potrebbe iniziare a trattare con un'altra società già da gennaio: proprio per evitare questo rischio, la società catalana sta lavorando al rinnovo del calciatore, ma l'argentino al momento non ha fretta, pur non volendo andare allo scontro con il club. Ad ogni modo, al momento, appare difficile pensare ad un Messi lontano dal Barcellona