NAPOLI RINNOVI / Mertens e Callejon legati solo fino al termine della stagione, Maksimovic, Hysaj con Zielinski e Milik con altri due anni di contratto: è il momento dei rinnovi per il Napoli. Cristiano Giuntoli in queste settimane è chiamata a risolvere le questioni relative ai calciatori con scadenza ravvicinata: le due questioni più impellenti riguardano Mertens e Callejon. Per il belga non sono arrivati segnali di rinnovo e una separazione a fine anno, al momento, è molto probabile.

Situazione più fluida per Zielinski con la trattativa per il rinnovo in fase avanzata: presto potrebbe esserci la fumata bianca. Quella che invece è lontana per Milik: proprio gli attriti sul prolungamento di contratto ha reso tormentata l'estate dell'ex Ajax ma con il mercato chiuso arriverà il momento di sedersi per provare ad appianare le divergenze. Quelle che dovrebbero essere state risolte per Maksimovic, un altro in scadenza 2021: rinnovo possibile per lui, così come per Luperto che invece è in scadenza 2023. La stessa di Fabian Ruiz: il Napoli vuole blindare lo spagnolo con un ricco aumento di ingaggio. Non ci dovrebbe essere, invece, il rinnovo di Hysaj: vicino all'addio in estate, l'albanese vuole vivere una nuova esperienze, anche a costo di andare in scadenza.