SPAL MAWULI / Lascia la Spal e si trasferisce in Slovacchia: per Shaka Mawuli addio, temporaneo, al club estense. "S.P.A.L.

srl comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, al club slovacco, squadra militante in Superliga, le prestazioni sportive del centrocampista Eklu Shaka Mawuli": questo il comunicato con il quale si ufficializza la cessione del 21enne ghanese. Mawuli è cresciuto nelle giovanili della Spal ma non ha mai debuttato in prima squadra, vestendo in questi anni la maglia del Catanzaro in Serie C.