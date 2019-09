BASKET SPAGNA ITALIA MONDIALE/ Un'Italia guerriera non riesce a superare la Spagna in una partita dove la differenza la fanno le energie nel finale. La partita si chiude 68-60 in favore degli iberici. Da sottolineare la grande prestazione di Biligha, migliore in campo degli azzurri. Anche Gallinarie Datome, nonostante gli acciacchi, disputano una buona gara. Il migliore delle furie rosse è sicuramente Llull, poco incisivo invece Rubio. Spagna che insieme alla Serbia accede ai quarti di finale. Per le ultime notizie sportive---> clicca qui!

Mondiale di Basket 2019, Spagna-Italia: ecco com'è andata

Inizia con il piede giusto la partita dell'Italia contro la Spagna, terza nell'ultimo europeo. Primi otto minuti impressionanti degli azzurri che si portano sul più dieci grazie ad un grande Biligha preziosissimo sia nei rimbalzi difensivi che sotto canestro in fase offensiva. L'entrata di Llull in campo rivitalizza la Spagna che riesce a pareggiare chiudendo il primo quarto sul 18 pari.

Una spagna irriconoscibile nei primi dieci minuti, lo testimoniano le sette palle perse in sette minuti ed uninesistente che sbaglia troppo. Secondo quarto che si apre con gli azzurri in difficoltà, la Spagna prova ad approfittarne, passa avanti ma non riesce ad allungare, merito anche di un secondo quarto di Danilo Gallinari sugli scudi. Si va all'intervallo sul 31 a 30 per l'Italia. Inizio di ripresa che porta le firme di Juancho, con gli iberi che arrivano al massimo vantaggio: più otto. Danilo ''step-back'' si carica sulle spalle la sua squadra insieme a, e la tengono aggrappata alla gara. Terzo quarto che si chiude con le furie rosse che ribaltano la situazione e si portano avanti di un punto. Ultimo quarto al cardiopalma che continua sul punto a punto, a tre minuti dalla fine gli azzurri sono in vantaggio di quattro punti, ma qui subentrano le energie. Il quintetto italiano è sicuramente più scarico di quello avversario, e qui cambia la partita. Gli spagnoli riescono a passare in vantaggio ed a restarci fino alla fine della gara. Il punteggio finale è di 67-60 per la Spagna, che insieme allapassa il turno approdando ai quarti di finale, da vedere solo chi passerà come prima tra le due. Sogno mondiale che si spegne per un'Italia con tanto cuore ma poche energie.

Marco Deiana