p>INTER SANCHEZ ARGENTINA CILE/ Intervenuto ai microfoni di 'Al Aire Libre' dopo il pareggio contro l'Argentina, Alexis, stella del Cile ed attaccante dell'Inter, ha parlato del suo ritorno in campo: "Abbiamo giocato alla pari contro l'Albiceleste, quindi sono felice, anche perché sono riuscito a scendere in campo dopo due mesi". Per le ultime notizie sulla Serie A---> clicca qui!

Sanchez ha poi aggiunto: "L'obiettivo ora è quello di ritornare in Italia e trovare la condizione giusta, voglio riuscire a ritagliarmi un posto nell'Inter ed aiutarla a raggiungere i suoi traguardi".