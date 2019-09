MANCHESTER CITY TEDIC / Primo colpo già chiuso per il Manchester City: la squadra inglese avrebbe definito l'arrivo di Slobodan Tedic. Come riferisce 'blic.rs', i citizens avrebbero già l'intesa con il Cukaricki per il 19enne attaccante serbo: un affare da circa tre milioni di euro che verrà ufficializzato a gennaio 2020.

Il giovane calciatore, in base all'accordo che sarebbe stato già trovato, resterebbe in prestito con l'attuale società fino al termine della stagione. L'accordo per Tedic è stato anche confermato dal presidente del club serbo Nenad: "E' nel mirino del City da tempo, gli scouting sono venuti spesso a vederlo. Hanno osservato tutte le sue partite, ogni sua mossa, cosa che è normale per un club di questo livello. Quando ci hanno contattato ufficialmente, abbiamo concordato facilmente e rapidamente".