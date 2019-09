Calciomercato Inter, Venerato svela il retroscena su Politano

CALCIOMERCATO INTER POLITANO - Il nuovo modulo portato da Conte ha penalizzato alcuni dei protagonisti dell'Inter della passata stagione.

Tra questi c'è senza dubbio Matteo, per il quale si è parlato a lungo di una cessione nella sessione estiva di calciomercato appena conclusa, con destinazione. La fumata bianca, tuttavia, non è arrivata e ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss' il noto giornalista sportivo Ciroha svelato i retroscena della trattativa: "I viola lo hanno chiesto a, ma Conte si è opposto alla sua cessione: lo vede come seconda punta nel suo 3-5-2".