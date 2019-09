CAGLIARI NAINGGOLAN / La Cina? "Stic...!": è Radja Nainggolan che a 'Cuore Rossoblù' racconta la sua estate e le offerte orientali che non lo hanno attratto. L'addio all'Inter e la scelta di tornare nalla 'sua' Cagliari come lui stesso dice: "Avevo offerte dalla Cina e avevo bisogno di parlare. Conti mi ha aiutato a capire e ora sono molto contento della scelta che ho fatto. Il presidente è stato bravo a convincermi.

Potevo guadagnare di più? Stic...! Non gioco per i soldi".

Una scelta che Nainggolan ha già capito essere stata quella giusta: "La sensazione più bella che mi accompagna in questi giorni è questa: è come se io non me ne fossi mai andato. Per tutti è come se il resto della mia carriera fosse una parentesi che poi mi ha riportato qui. E in effetti è vero! Io non me ne sono mai andato. Qui ho la famiglia, alcune delle persone che più amo, qui ho fatto le mie vacanze, qui ho mia moglie. Mi hanno sempre voluto bene".