JUVENTUS DYBALA EMRE CAN / E' il caso Emre Can ad infiammare le ore post calciomercato della Juventus. Il centrocampista tedesco è stato escluso dalla lista per la fase a gruppi della Champions League, rettificando poi successivamente lo sfogo dal ritiro della sua Nazionale sull'esclusione fino a dicembre dalla prestigiosa competizione europea. Una grana che mette in risalto le difficoltà riscontrate dalla dirigenza bianconera nella gestione degli 'esuberi' di lusso nell'ultima finestra del mercato, che oltre ad Emre Can ha visto anche Mario Mandzukic come escluso eccellente dalla Champions. Senza contare la mancata uscita di Rugani, bloccato da Sarri alla Continassa dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato da capitan Chiellini.Da Emre Can a Dybala, passando per Matuidi, Higuain e Mandzukic: le mancate cessioni pesano sul bilancio e sulle prossime mosse di calciomercato della Juventus.

Juventus, grane Emre Can e Mandzukic per Sarri

Agli albori della sessione estiva sembrava scontata una partenza di Higuain e Khedira, adesso punti fermi dello scacchiere di Sarri. Il 'Pipita' ha più volte chiuso la porta alla Roma prendendosi la scena nel big-match contro il Napoli, mentre il tedesco durante il ritiro ha piacevolmente sorpreso il nuovo tecnico bianconero che da lì a poche settimane lo ha tolto dall'elenco dei cedibili. Discorso differente invece per Mandzukic, su cui la posizione di allenatore e dirigenza non è mai cambiata. Il jolly croato durante l'estate ha rifiutato tutte le offerte e, oltre al mancato utilizzo in Champions League, rischia di giocare col contagocce anche in campionato. Per Mandzukic resta ancora aperta la pista Qatar, anche se è probabile una permanenza a Torino almeno fino a gennaio quando alla riapertura del calciomercato si valuteranno nuove collocazioni.

Paratici e Nedved avrebbero voluto incassare una cifra intorno ai 15 milioni di euro da Mandzukic, quasi il triplo invece dalla partenza di Emre Can. L'ex Liverpool è finito sul mercato dopo la conferma del connazionale Khedira e di Matuidi, quest'ultimo finito sul taccuino di Leonardo per un possibile ritorno al Paris Saint-Germain.

Juventus, Dybala riserva di lusso: 'tesoretto' al contrario per Paratici

Il Dg dei parigini aveva puntato pure Emre Can, senza però trovare un punto d'incontro con la Juve e il giocatore come successo anche con il, in un ipotetico scambio alla pari tra il tedesco e. Scenario che potrebbe riaccendersi a gennaio, con il sodalizio campione d'Italia che rischia però di aver svalutato il giocatore e di essere costretta a liberarlo per una somma inferiore rispetto ai 40 milioni chiesti nell'ultima sessione della campagna trasferimenti. Mandzukic ed Emre Can, inevitabilmente, rischiano di essere delle patate bollenti per Sarri nella gestione del gruppo.

Insieme a Mandzukic ed Emre Can anche Daniele Rugani sembrava ad un passo dal fare le valigie, con l'ex Empoli protagonista di una lunga trattativa con la Roma ma finito nei radar di diverse società straniere tra cui soprattutto lo Zenit nel finale del calciomercato. La Juventus valutava sui 25 milioni di euro il difensore classe '94, con la dirigenza bianconera e la Roma che non hanno trovato però l'accordo sulle contropartite tecniche (Riccardi e Celar) da inserire nell'operazione.

Ma è stato inevitabilmente Paulo Dybala tra i big ad incendiare il mercato in uscita della 'Vecchia Signora'. L'argentino sarebbe dovuto essere il sacrificato di lusso di Paratici, con lo scambio con il Manchester United per Lukaku ad un passo dalla fumata bianca. Tutto sfumato sul più bello, così come non si è concretizzata una possibile intesa con il Tottenham prima del gong in Premier League. Ultimo, in ordine di tempo, il mancato assalto del PSG, che aveva scelto Dybala per rimpiazzare Neymar in caso di partenza da Parigi del brasiliano. Tutte pretendenti che potrebbero tornare alla carica nei prossimi mesi per il numero dieci, riserva di lusso in questo inizio di stagione dell'undici sarriano.

La cessione della 'Joya' avrebbe fruttato non meno di 80 milioni di euro alla Juventus e, inserendo in elenco anche gli infortunati Pjaca e Perin (l'ex Genoa a luglio era pronto a firmare con il Benfica), arriva a 190 milioni il mancato indotto dalle cessioni per la società campione d'Italia. A questa somma, inoltre, vanno aggiunti gli ingaggi lordi per la stagione corrente dei papabili partenti, che ammontano sopra i 50 milioni. Un super 'tesoretto' da 240 milioni di euro che rischia di pesare sulle future scelte di mercato del CFO Paratici…