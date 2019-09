p>BELGIO LUKAKU SAN MARINO INTER/ Stasera Romelu, centravanti dell'Inter e miglior marcatore all-time della nazionale belga, sfiderà con i suoi compagni San Marino in un match che potrebbe assicurargli un altro record: essere il primo giocatore a realizzare 50 reti con i Diavoli Rossi. Per le ultime notizie su Euro2020---> clicca qui!

Lukaku potrebbe riuscire già stasera a centrare l'obiettivo in un match, sulla carta, non proibitivo per il Belgio.