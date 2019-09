Juventus, il retroscena della mancata cessione di Bentancur

CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR - C'è un po' di malumore in casa Juventus. Se da un lato Paratici è stato molto bravo a rinforzare la rosa con gli innesti di de Ligt, Rabiot e Ramsey, dall'altro non è riuscito a sfoltirla cedendo i giocatori in esubero.

Molti affari sono saltati perché non è arrivata l'offerta giusta o per altri intoppi come nel caso di Rodrigo. Come riportato dal portale iberico 'El Gol Digital', infatti, negli ultimi giorni di mercatoha provato a prendere il centrocampista uruguaiano ed i bianconeri avevano dato l'assenso alla sua partenza. L'avrebbe dovuto a sua volta cederePartey, ma il ghanese ha rifiutato tutte le proposte bloccando la trattativa.